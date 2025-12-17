Venezuela: Denuncian la detención de líder sindical de la Cancillería

Según reportó el portal político "Tal Cual", Patines fue interceptado el 15 de diciembre en Caracas por hombres encapuchados y sin identificación oficial. Hasta 48 horas después, no se conocía su paradero ni los cargos que se le imputan.

Reconocido por su activa defensa de los derechos laborales y por visibilizar la precarización salarial dentro del cuerpo diplomático, Patines se suma a la creciente lista de dirigentes sindicales y activistas detenidos en Venezuela en las últimas semanas.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, condenó la detención a través de su cuenta en X, calificándola como un acto de persecución sistemática.

Machado alertó a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad de los trabajadores que exigen condiciones dignas, señalando que "la dictadura arremete contra quienes no se doblegan".

Exigió su fe de vida y libertad inmediata, subrayando que la lucha de Patines es la de miles de empleados públicos que hoy son víctimas de hostigamiento por razones políticas. (ANSA).