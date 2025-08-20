Venezuela: Denuncian que 66 niños son "rehenes" en EEUU

Caracas exige la entrega de los niños a las autoridades venezolanas para su repatriación.

“Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos. Es una cifra que crece cada día... una política cruel e inhumana”, declaró la italiana Camilla Fabri, presidenta del programa Retorno a la Patria del gobierno, que aboga por el retorno voluntario de las personas que abandonaron el país.

Fabri habló en una reunión de “madres heroicas”, que leyeron cartas dirigidas a la primera dama estadounidense, Melania Trump, pidiéndole que interceda por los niños, quienes, según informaron, fueron colocados en hogares de acogida.

Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014, el mayor éxodo poblacional en la historia reciente de Latinoamérica, según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La ACNUR atribuye ese éxodo a la “violencia desenfrenada, la inflación, las guerras entre pandillas, el aumento vertiginoso de la delincuencia, así como la escasez de alimentos, medicamentos y servicios esenciales”.

En los últimos años, a los venezolanos en Estados Unidos se les había otorgado un estatus migratorio protegido temporal, lo que les permitía vivir y trabajar allí durante un período determinado. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump revocó dicha protección como parte de su agresiva campaña para deportar a millones de migrantes indocumentados.

Hasta la fecha, 21 niños varados han sido devueltos a Venezuela, incluida la hija de uno de los 252 venezolanos detenidos en marzo en la ofensiva migratoria de Trump, quien fue acusada sin pruebas de actividad pandillera y deportada a la infame prisión CECOT de El Salvador.

Fabri afirmó que 10.631 venezolanos han regresado en 2025, tanto deportados de Estados Unidos como varados en México.

(ANSA).