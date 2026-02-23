Venezuela: denuncian que aún hay presos en El Helicoide

Freites, coordinador regional de Vente Venezuela en La Guaira, ciudad costera a 40 kilómetros de Caracas, apenas salió de prisión se unió la noche de este domingo a la vigilia que mantienen familiares de detenidos políticos frente al edificio, en el centro de Caracas, exigiendo la liberación total bajo la recién promulgada Ley de Amnistía.

El excarcelado enfatizó la existencia de tres grupos específicos de detenidos que requieren atención urgente y no aparecen en registros oficiales ni en inventarios de ONG como Foro Penal.

Esta denuncia coincide con el anuncio oficial este lunes de que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez iniciará obras de infraestructura y remodelación de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y señalado en diversos documentos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU como un centro de torturas.

Según anunció la propia Rodríguez el pasado 30 de enero, cuando confirmó la introducción de un proyecto de Ley de Amnistía, que se aprobó el pasado jueves, esta edificación -inconclusa desde que fue diseñada originalmente a fines de los 1950-, será ahora un centro social, deportivo y cultural.

El gobierno no ha confirmado si aún hay detenidos en El Helicoide. Freites y los familiares en vigilia prometen no cesar hasta que "la última reja se abra". (ANSA).