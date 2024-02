MIAMI (AP) — Los Tiburones de la Guaira armaron un explosivo ataque de seis anotaciones en la séptima entrada, para derrotar el lunes por 6-1 a los Naranjeros de Hermosillo de México, que quedaron matemáticamente eliminados de la Serie del Caribe 2024.

Abajo por una carrera en el séptimo capítulo, Alexi Amarista, Wilfredo Tovar y Wilson Ramos conectaron sencillos remolcadores para revertir el marcador, mientras que el receptor Luis Torrens empujó tres carreras con un doble con las bases llenas para definir el encuentro.

“Pudimos hacer un rally de varias carreras en el séptimo inning, ese batazo nos da confianza y personalmente a mí, pero lo más importante es que ganamos el juego y debemos seguir así”, declaró Torrens tras la victoria.

Con la victoria, Venezuela ahora tiene marca de 3-1 y se coloca a un paso de clasificar a las semifinales.

“Mañana debemos salir contra Panamá, espero que mejor de lo que hemos hecho porque no hemos bateado, en este juego lo hicimos un poco mejor, pero fue en un sólo inning, nos falta mejorar mucho”, consideró el dirigente venezolano Ozzie Guillén tras la victoria.

México con registro de 1-4 y un juego por disputar ante Nicaragua mañana, se ha despedido oficialmente del torneo.

“El día de hoy tuvimos oportunidad de hacer carreras, no llegó el batazo oportuno, Venezuela hizo lo que tenía que hacer a la hora cero y se llevaron la victoria. Ser eliminado siempre es un trago amargo, pero los muchachos pelearon hasta el final y nos quedará como experiencia para seguir mejorando”, manifestó el dirigente Juan Gabriel Castro.

Curazao supera a nicaragua

Con una dominante apertura el veterano Shairon Martis llevó este lunes a los Curazao Suns a una victoria por 6-3 sobre los Gigantes de Rivas de Nicaragua, con la que emparejaron su marca a 2-2 y mantienen sus opciones de clasificar a las semifinales de la Serie del Caribe 2024.

Nicaragua por su parte, perdió su cuarto juego consecutivo y agoniza en el evento. Una victoria de Venezuela en su duelo ante México en el segundo encuentro de este lunes, consumaría su eliminación.

“Yo no me hubiera metido a esto, si no creyera que podemos ganar, los juegos se nos han ido de las manos y esa es mi frustración, son juegos que teníamos ganados. A Puerto Rico y Dominicana los tuvimos ahí, si ganábamos esos dos juegos la mentalidad era diferente, y uno su frustra”, lamentó Marvin Benard, dirigente de Nicaragua, quién ha estado en el centro de la polémica por las duras declaraciones contra sus propios jugadores tras las derrotas.

Shairon Martis, quién lanzó en las Grandes Ligas durante tres temporadas y jugó en invierno en Nicaragua, completó ocho sólidas entradas de sólo dos carreras y cuatro imparables para ser la figura. Cómo confirmó tras el encuentro, para él era personal.

“No voy a dar muchos detalles, pero cuando estaba en Nicaragua me pasaron muchas cosas que no eran normales. Entonces yo le llamé Hanley (dirigente de Curazao), estaba llorando y le dije que yo quería lanzar contra Nicaragua, y eso se dio hoy”, declaró Martis tras su victoria.

A la ofensiva se destacaron Jurimi Profar con un sencillo remolcador de dos anotaciones que coronó un ataque de tres carreras en el cuarto episodio, y Hendrik Clementina con un cuadrangular con dos compañeros a bordo en el sexto inning.