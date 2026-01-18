Venezuela: desde el 8 de enero, liberados 139 presos políticos

Lo informó Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de la ONG Foro Penal, quien precisó que el número se registró a partir de las 17 (hora local) del sábado.

Entre las diversas publicaciones, el Tribunal Penal confirmó la de la ciudadana húngara Zsuzsanna Bossanyi, "una de las tripulantes del buque de exploración submarina N35 interceptado a 80.000 de las costas venezolanas", declaró la ONG en X.

Según los registros de Foro Penal, alrededor de 700 personas todavía se encuentran detenidas por motivos políticos en el país sudamericano.

"Las familias siguen en las puertas de muchos centros de detención y hay mucha angustia, como se pueden imaginar", dijo Alfredo Romero, presidente y director de Foro Penal. (ANSA).