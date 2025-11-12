Venezuela.- Detenida en Murcia una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia al Tren de Aragua

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad murciana de Molina del Segura a una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia al 'Tren de Aragua', la organización criminal originaria de Venezuela a la que se relaciona con numerosas remesas de droga.

Según un comunicado de la Policía, esta detención --que tuvo lugar el pasado viernes-- se produce tras la huida de la detenida de Chile por una operación el pasado mes contra el brazo financiero de la organización en la que fueron detenidas otras 52 personas.

Según la Notificación Roja --solicitud de búsqueda internacional-- emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones.

Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización, en las que estas transferencias de dinero ascienden a unos US$138 millones.

Esta detención se produce después de que la semana pasada la Policía Nacional desarticulara una célula asentada en España del 'Tren de Aragua' con un total de 13 detenidos, ocho de ellos en Barcelona, dos en Madrid, y uno más en cada una de las provincias de Girona, A Coruña y Valencia.