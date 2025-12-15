Venezuela: Detenido un comunicador del "chavismo crítico"

Los funcionarios se presentaron en su residencia y procedieron a trasladarlo, justificando la acción como una "invitación" para una supuesta entrevista. Allegados al comunicador han denunciado que los agentes no presentaron ninguna orden judicial que respaldara el procedimiento, una práctica que ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Momentos antes de ser trasladado, el propio Evans difundió un video grabado dentro de su hogar. En el material, el politólogo indicó que había sido notificado de la presunta entrevista y expresó su disposición a enfrentar la situación.

"Voy a dar la cara, no tengo nada que temer, la libertad de expresión es así y quienes la defendemos, estamos permanentemente dispuestos a dar la cara", dijo Evans poco antes de ser llevado por los agentes del SEBIN.

Evans, conocido por sus análisis políticos, ya había sido detenido en 2020, permaneciendo bajo custodia durante 51 días antes de ser liberado, sin que se presentaran cargos en su contra. En años recientes, también ha denunciado amenazas y detenciones contra miembros del equipo de su medio de comunicación digital, el portal Punto de Corte.

Otrora simpatizante del gobierno de Hugo Chávez, a partir de 2013, Evans, como otros, ha formado una línea de cuestionamientos a Nicolás Maduro desde la izquierda, en lo que se ha bautizado "chavismo crítico". (ANSA).