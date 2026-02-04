Venezuela: Detenido y luego liberado periodista de cadena alemana DW en Caracas

Según informes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Caracas, la detención se produjo alrededor de las 11 horas (15 GMT) en las inmediaciones de su residencia.

Los uniformados de la PNB lo llevaron en un vehículo sin proporcionar detalles sobre el motivo o su destino.

La familia y colegas de Algarra expresaron su preocupación de inmediato, activando alertas en redes sociales con hashtags como #DondeEstaAlvaroAlgarra y #LiberenAAlvaro.

Afortunadamente, Algarra fue liberado a las 13:28 horas (17:28 GMT), según confirmó el CNP Caracas, que además indicó desconocer los motivos detrás de la detención.

Hasta el momento, no se han reportado cargos formales ni explicaciones oficiales por parte de las autoridades.

Este incidente marca la primera detención de un periodista en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en medio de cambios políticos y económicos bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaron el hecho, destacando los riesgos para la libertad de expresión.

El SNTP también recordó que, a pesar de la excarcelación de varios comunicadores el pasado 14 de enero, cinco periodistas continúan en condición de presos políticos.

Por su parte, el CNP Caracas subrayó la necesidad de proteger a los periodistas venezolanos en este inesperado contexto político, en lo que analistas han denominado la era post-Maduro. (ANSA).