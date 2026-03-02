Venezuela: deuda externa requerirá mediación del FMI

Según proyecciones del FMI para 2024, la deuda externa venezolana representaba el 164% del PIB, pero la ausencia de cifras oficiales de Caracas con números consolidados hará más difícil afrontar lo que se considera una indispensable reestructuración.

Esta carga incluye pasivos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por US$75.000 a US$80.000 millones, bonos soberanos entre US$35.000 y US$40.000 millones, y deudas con entidades multilaterales, con gobiernos como China y Rusia, además de arbitrajes del CIADI.

El default técnico data de noviembre de 2017, con intereses acumulados que suman unos US$5.000 millones anuales, triplicando el tamaño de una economía que se contrajo 75% entre 2013 y 2019.

Expertos coinciden en que la reestructuración requiere el involucramiento del FMI, condicionado al levantamiento de sanciones estadounidenses de la OFAC, dado que los principales acreedores son de ese origen.

Luis Angarita, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), enfatiza la ausencia de datos oficiales formales y vincula la renegociación al levantamiento de sanciones de Washington, destacando el interés de EE.UU. en reactivar la economía para fomentar inversiones.

Angarita sugiere una posible quita del 50% para lograr sostenibilidad, considerando deudas comerciales negociables como las de líneas aéreas, esto lo señaló a Banca y Negocios.

Otros analistas proponen capitalizar intereses vencidos en instrumentos de largo plazo y cláusulas de valor recuperable asociadas a la actividad petrolera, que se espera tenga un importante repunte en Venezuela en este 2026, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y la suerte de tutelaje que pasó a ejercer Estados Unidos sobre el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. (ANSA).