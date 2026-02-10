Venezuela: devuelven a la misma prisión a estrecho colaborador de Machado

Guanipa, estrecho colaborador de Machado, con quien conversó brevemente este domingo por vía telefónica en el tiempo que estuvo en libertad, como parte de un proceso de excarcelación de presos políticos impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez y bajo la presión pública de Estados Unidos en la materia

Sin embargo, en la madrugada del 9 de febrero fue reaprehendido por hombres armados no identificados, en lo que familiares y su partido, Primero Justicia, denunciaron como un "secuestro" y un quiebre de los acuerdos de excarcelación. La Fiscalía solicitó revocar la medida cautelar —que incluía presentación periódica y prohibición de salida del país— alegando incumplimiento de condiciones, sin especificarlas detalladamente.

La defensa rechazó las acusaciones y precisó que las medidas de excarcelación no incluían que Guanipa pudiera expresarse públicamente, con lo cual Guanipa tuvo una actividad pública casi que frenética apenas salió de prisión, enviando diferentes mensajes por redes y atendiendo entrevistas. Asimismo, encabezó una caravana de motorizados y una manifestación nocturna a las puertas de la zona 7 de la PNB en Boleíta, Caracas, donde se mantiene un número indeterminado de presos políticos.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, justificó la nueva detención contra Guanipa al afirmar que "algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad".

La oposición califica el episodio como una señal de falta de compromiso del chavismo con el proceso de reconciliación, mientras Guanipa permanece en el mismo centro de detención que lo albergó previamente. (ANSA).