Venezuela: DiCaprio varado en el Caribe por la crisis en Venezuela

DiCaprio, quien debía recibir un premio en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, no pudo abandonar la isla de St. Barts como consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo, destinado al transporte del presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo reportó Variety.

Las restricciones fueron implementadas en respuesta a la situación de seguridad en la región, lo que provocó disrupciones en los viajes aéreos.

"No pudo llegar a nosotros en persona esta noche debido a imprevistos inconvenientes de viaje y a las restricciones del espacio aéreo", comentó un portavoz del festival, confirmando así la razón de la ausencia del protagonista de "Titanic" y "Lobo de Wall Street".

En días previos a la celebración de Año Nuevo, DiCaprio fue captado disfrutando de unas vacaciones en la isla caribeña acompañado de familiares y celebridades como el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y Lauren Sanchez. (ANSA).