Venezuela dice que bombardeos de EEUU impactaron poblaciones civiles (ministro de Defensa)

Venezuela denunció el sábado que los bombardeos de Estados Unidos ocurridos en varias zonas del país, incluida la capital, impactaron a la población civil, al tiempo que anunció el "despliegue masivo" de armas para la "defensa".

"Fuerzas invasoras (...) han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismo de población civil", dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

"Activaremos" un "despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral", agregó en un video difundido por sus redes sociales.