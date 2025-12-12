Venezuela dice que Estados Unidos suspendió vuelo de repatriación de migrantes programado para el viernes

12 dic (Reuters) - El Ministerio del Interior de Venezuela informó en un comunicado que Estados Unidos suspendió un vuelo de repatriación de migrantes que debía llegar el viernes, en medio de meses de alta tensión entre ambos países.

Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe mientras el presidente Donald Trump promueve la salida del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta semana, Estados Unidos incautó un tanquero sancionado cerca de las costas del país.

"Este jueves, ha sido recibida la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre", declaró el Ministerio del Interior en un comunicado difundido el jueves por la noche, señalando que la suspensión interrumpía un proceso coordinado y contradecía acuerdos previos.

El ministerio añadió que confía en que Estados Unidos "rectificará" la situación "más temprano que tarde".

Los vuelos de repatriación, que este año han devuelto a más de 18.000 venezolanos, en su mayoría desde Estados Unidos, suelen arribar dos veces por semana y se suspendieron brevemente a principios de mes después de que Trump declarara que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado. Venezuela declaró posteriormente que había recibido una solicitud de Estados Unidos para reanudarlos. (Redacción Reuters)