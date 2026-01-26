Venezuela dice que excarceló 808 presos políticos, ONG cuestiona la cifra

El gobierno de Venezuela informó el lunes que suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos desde "antes de diciembre" pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestiona la cifra

La administración interina de Delcy Rodríguez se comprometió a las liberaciones tras asumir el poder con la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero

El proceso ha sido lento. Apenas el sábado hubo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, pero decenas de personas se mantienen en campamentos improvisados frente a las cárceles a la espera de que sus familiares salgan en libertad

"Al día de hoy, antes de diciembre y ahora, van 808 excarcelaciones", dijo el poderoso ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal

No está claro el período al que se refiere. Rodríguez habló el viernes de 626 desde diciembre

Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros

Y 266 desde el 8 de enero, cuando se anunciaron las liberaciones

"No cuadra con ninguna de las cifras" que manejan, explicó a la AFP Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal

"Ellos no tienen la lista, no tienen la lista", señaló Cabello en relación a las discrepancias. "Nosotros no tenemos que consultar" a las oenegés

Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela

Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Estados Unidos después de que bombardeara Caracas y regiones vecinas para capturar a Maduro

Suscribió acuerdos petroleros e inició acercamientos para reanudar la relación diplomática rota en 2019