Venezuela dice que ha advertido a Washington de posible atentado sobre embajada estadounidense en Caracas

CARACAS, 6 oct (Reuters) - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador con Estados Unidos dijo el domingo que han advertido a Washington de una "operación de falsa bandera" que intenta colocar explosivos en la embajada estadounidense en Caracas.

En un mensaje en su cuenta de Telegram, Jorge Rodríguez agregó que los presuntos planes han sido informados a Estados Unidos por tres distintas vías y que la "grave amenaza" es una "operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local" venezolana para "colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Caracas.

"También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU", dijo Rodríguez.

Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 y el personal diplomático estadounidense salió de la sede en aquel año.

(Reporte de Vivian Sequera. Edición Nelson Bocanegra.)