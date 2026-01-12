Venezuela dice que han sido excarcelados 116 detenidos: comunicado

12 ene (Reuters) - El gobierno de Venezuela dijo el lunes que han sido excarceladas 116 personas, y que se suman a las liberaciones del mes de diciembre, de acuerdo con el Ministerio del Servicio Penitenciario en un comunicado.

El comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, divulgado en su cuenta de Instagram, surge luego de tres días con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales sobre la lentitud en las excarcelaciones y que apenas hasta esta madrugada llegaron a 41, mientras parientes esperan a las afueras de distintas cárceles con pancartas y haciendo vigilias por sus seres queridos.

Las liberaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas, la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia en un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico. Además la vicepresidente Delcy Rodríguez se juramentó esta semana como presidenta encargada y hubo anuncios de que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela por las sanciones estadounidenses.

El Senado estadounidense aprobó el jueves una resolución que prohibiría al presidente Donald Trump emprender nuevas acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, declaró el jueves que un número importante de presos, tanto extranjeros como venezolanos, serán liberados en las próximas horas.

De acuerdo con el no gubernamental Foro Penal en Venezuela al menos 800 personas estaban detenidas hasta inicios de año como presas políticas. El gobierno niega la existencia de detenidos por razones políticas. (Redacción Reuters)