Venezuela dice que liberó a más de 100 presos políticos en medio de presión de EEUU

Venezuela informó el lunes de la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo de Estados Unidos.

Desde ese ataque del 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que está a cargo del país. El domingo dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, y deslizó su intención de reunirse con ella.

Al mismo tiempo, el republicano publicó en su red social una imagen alterada de su perfil en Wikipedia en la que aparece como "presidente encargado de Venezuela".

El depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para responder en un caso de narcotráfico ante un juez de Nueva York.

A la ofensiva en Venezuela, se suma la diatriba contra Cuba, aliado histórico del chavismo. Trump anunció un corte de las ayudas petroleras de Venezuela a la isla y los exhortó a llegar a un acuerdo con Washington "antes de que sea demasiado tarde".

El presidente cubano Miguel Díaz Canel dijo este lunes que "no existen conversaciones" en curso con Estados Unidos, en respuesta a afirmaciones de Trump en ese sentido.

Con Venezuela, la reanudación de relaciones diplomáticas está sobre la mesa, al tiempo que el gobierno interino de Rodríguez hace las primeras concesiones.

Firmó acuerdos petroleros con Estados Unidos y accedió a la liberación de un "número importante" de presos políticos.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado de 116 excarcelaciones, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG especializada Foro Penal es de 40, incluyendo a dos italianos liberados.

Sube a 48 si se incluye a partidos opositores y otras ONG.

Ha sido un proceso lento y agónico desde el primer anuncio el jueves pasado. Los familiares se agolpan frente al Helicoide en Caracas y el Rodeo I, a las afueras de la capital, con la esperanza de ver a su preso salir en libertad.

- "En cualquier momento" -

Restos de velas se observan en la acera cercana a la puerta del Rodeo I, esa prisión tras una vigilia la noche anterior.

Foro Penal anunció en la madrugada que 15 presos de esa cárcel fueron excarcelados, pero no salieron por la puerta principal. Familiares dicen que los trasladan a la sede del servicio de contrainteligencia en Caracas para su liberación.

"Lo que nos cuentan otros familiares es que los llevan a un lugar cerca del Rodeo, les piden que se quiten el uniforme, les dan ropa de calle y hasta le ponen perfume", dijo a la AFP Daniela Camacho, cuyo esposo, José Daniel Mendoza, fue detenido hace dos años y medio.

Su padre, Manuel Mendoza, estaba también allí. Viaja seis horas desde el estado Yaracuy para ver a su hijo por solo 20 minutos una vez a la semana.

"Si ellos dieron el paso de ofrecer la liberación de todos los presos políticos, solo estamos pidiendo que se cumpla la palabra que ellos pusieron en la mesa. Ya son cuatro días a la intemperie, pasando trabajo", protestó.

El domingo fue día de visita. Los familiares mantuvieron el mismo protocolo que cumplieron por años.

Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

"Estoy muy feliz y esperanzada", dijo Mireya Sierra, quien tiene a su esposo e hijo detenidos en El Rodeo I desde hace 11 meses por criticar el gobierno. Tras la visita, señaló que los presos están "muy contentos, manteniendo la calma porque ya saben que en cualquier momento todos van a salir".

- Visita al papa -

El papa León XIV recibió por su parte a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La audiencia privada se conoció en un breve comunicado del Vaticano que incluía la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana. No se dio más detalle.

La oposición divulgó fotos del encuentro: Machado viste de negro y lleva un rosario, y posa junto al pontífice estadounidense-peruano.

León XIV pidió el viernes "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

Machado estuvo más de un año en la clandestinidad en Venezuela, de donde salió en una operación hollywoodense para recibir el Nobel en Oslo.

Denunció siempre que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia era el ganador. Sin embargo, Trump descartó que entregaría el control de Venezuela a la oposición.

Trump incluso aseguró que la relación con el interinato de Rodríguez "está funcionando realmente bien" y aseguró que no descartaba una reunión.

Esta semana afirmó que recibirá en Washington a Machado, de quien dijo: "No goza de apoyo ni de respeto en su país".