Venezuela dice que protege sus costas frente a operaciones encubiertas de EEUU

Venezuela realizó el sábado ejercicios militares destinados a proteger las costas frente a eventuales "operaciones encubiertas" aprobadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

"Estamos desarrollando un ejercicio que comenzó hace 72 horas, un ejercicio de defensa de costa (...) para protegernos no solamente de las amenazas militares a gran escala, sino también protegernos del narcotráfico, protegernos de las amenazas terroristas, protegernos de las operaciones encubiertas que pretenden desestabilizar al interno del país", dijo Padrino.

Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y dijo que estudia realizar ataques terrestres contra presuntos cárteles de la droga del país caribeño.

