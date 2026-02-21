Venezuela dice que recibe más de 1.550 pedidos bajo nueva ley de amnistía

Buenos Aires, 21 feb (Reuters) - El Gobierno de Venezuela recibió hasta el sábado 1.557 pedidos de perdón luego de sancionarse una nueva ley de amnistía, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"En total, 1.557 (pedidos), que se están atendiendo de inmediato y en estos momentos ya se están dando cientos de liberaciones", dijo Rodríguez durante un acto en Caracas.

El jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó una Ley de Amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares.

(Reporte de Nicolás Misculin)