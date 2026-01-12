Venezuela dice que se elevará nivel de relaciones diplomáticas con Italia a rango de embajadores

CARACAS, 12 ene (Reuters) - El canciller venezolano, Yván Gil, anunció el lunes que elevarán el nivel de las relaciones diplomáticas con Italia a rango de embajadores.

El funcionario explicó que sostuvo una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, en la que expuso los recientes ataques contra Venezuela, que dejaron más de cien personas muertas.

"En ese marco, hemos acordado elevar el nivel de nuestras misiones diplomáticas al rango de embajadores, y en los próximos días estaremos realizando los anuncios y contactos correspondientes", dijo el ministro en su cuenta en Telegram. (Reporte de Reuters.)