Venezuela: Diosdado Cabello: "unidos o seremos eliminados uno a uno"

"Mientras nos vean unidos, pensarán dos veces antes de atacarnos; pero si nos ven divididos, nos 'comerán' uno a uno y no quedará nadie", afirmó Cabello en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El chavismo califica este evento como una "rebelión cívico-militar", recordando un intento de golpe que dejó al menos 32 muertos y 130 heridos.

En su intervención, Cabello hizo un llamado a la cohesión de las fuerzas chavistas, mientras las conmemoraciones rendían homenaje a Hugo Chávez y el significado político del 4 de febrero de 1992.

Cabe destacar que el programa televisivo "Con el Mazo Dando", que Cabello conduce, no se emitirá hoy.

La redacción del programa invitó al público a disfrutar de una programación especial dedicada a esta importante fecha, asegurando que "Con el Mazo Dando" regresará a las pantallas la próxima semana. (ANSA).