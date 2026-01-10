Venezuela: diplomacia y 007 al trabajo por Trentini, contactos en curso

Tras la liberación de los dos primeros —Biagio Pilieri y Luigi Gasperin—, crece la esperanza de que se produzca un avance inminente para el hombre de 46 años, arrestado el 15 de noviembre de 2024 y recluido en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas. Sin embargo, no será un proceso inmediato, como lo demuestra la lentitud de las liberaciones por parte de las autoridades venezolanas. Según la ONG Foro Penal, solo 12 reclusos han sido liberados hasta la fecha, con tres nuevas liberaciones en las últimas horas.

Entre ellos se encuentra, según se informa, el italo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, más conocido como "Nino", arrestado el 30 de septiembre de 2024. Para Trentini, por lo tanto, podría ser cuestión de unos días más.

Actualmente, fuentes que siguen el caso creen que los detenidos liberados (incluido Pilieri) formaban parte del acuerdo inmediato entre Estados Unidos y las nuevas autoridades venezolanas. Para los demás que no fueron incluidos en este acuerdo, se necesitaría un poco más de tiempo, también debido a la compleja burocracia. Las próximas horas podrían ser cruciales y servirán para continuar los contactos ya iniciados a nivel diplomático y de inteligencia.

Lo mismo ocurre a nivel vaticano, dado que las gestiones diplomáticas se han llevado a cabo entre bastidores desde el inicio del asunto. Varias fuentes, entre otras, confirman que el Vaticano e Italia colaboran actualmente para allanar el camino hacia el regreso de los compatriotas.

Las negociaciones se realizan a múltiples niveles, con la máxima discreción. Y para dar un mayor impulso, no se descarta que, tras las declaraciones de la primera ministra, Giorgia Meloni, en la rueda de prensa, se ofrezca nueva asistencia a la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Italia, conforme el razonamiento que se extiende al otro lado del Atlántico, está dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar la nueva dirección del país caribeño, incluyendo la mediación a nivel internacional y en las relaciones con Estados Unidos.

Empero, existen asuntos legales por resolver respecto a la liberación de los presos, dado que algunos de ellos —Trentino y uno de ellos— se encuentran en prisión sin condena ni cargos específicos. Una posibilidad es que las autoridades venezolanas procedan a una amnistía general. "Esperamos en respetuoso silencio para no molestar a la familia. Como todos, esperamos con confianza; creemos en ello", explica la actriz Ottavia Piccolo, presidenta de Articolo 21 y residente del Lido de Venecia.

Además de Trentini, se mantienen altas las esperanzas para el contador turinés Mario Burl•, cuyo abogado, Maurizio Basile, calificó ayer de "cuestión de horas". Detenido desde noviembre de 2024, ayer mismo por la mañana tenía previsto participar por videoconferencia en el juicio en Italia, donde se le acusa de conspiración para cometer delitos fiscales.

En tanto, en Venezuela, se vivió otra noche de vigilias y oraciones frente a los centros de detención. Familiares y activistas de derechos humanos permanecieron fuera de las cárceles a la espera de noticias. La exigencia unánime es "que todos los presos sean liberados", mientras que la falta de información se considera otra forma de "tortura psicológica" a la que son sometidos los opositores. (ANSA).