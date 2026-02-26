Venezuela: diputados opositores rechazan "enroque" protagonizado por ex fiscal general

El dos veces candidato presidencial y actual legislador opositor Henrique Capriles calificó esta designación como un "mal chiste" y una "burla a las víctimas", señalando que Saab, acusado de ser responsable de la persecución judicial y abusos de poder durante su gestión en el Ministerio Público, ahora liderará la institución encargada de proteger los derechos ciudadanos.

"Es el colmo de la desfachatez; los poderes deben servir a la gente y no a las cuotas de cargos", declaró Capriles, denunciando el nombramiento como un insulto a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos.

Por su parte, la diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, rechazó de manera tajante este "enroque" en el Poder Ciudadano, calificándolo de inaceptable y evidenciando la falta de independencia institucional.

El diputado Antonio Ecarri también criticó el proceso, en un contexto donde la oposición ha cuestionado sistemáticamente la actuación de Saab.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han señalado repetidamente a Saab por su presunta falta de independencia, así como por su omisión ante denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y violaciones graves de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad del Estado, según informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y otras entidades.

HRW había exigido la destitución de Saab como parte de las medidas para desmantelar el aparato represivo heredado del régimen de Nicolás Maduro, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La designación temporal de Saab se produce en medio de la creación de un comité de postulaciones para cubrir definitivamente los cargos en el Poder Ciudadano, tras las renuncias simultáneas de Saab como fiscal general y del anterior Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. (ANSA).