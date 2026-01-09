Venezuela: disidencias de FARC piden unión guerrillera contra EEUU

Para tal fin, Vera propuso una tregua entre grupos enfrentados y una reunión de sus máximos jefes para trazar un plan defensivo que sirva de contención a los planes de Washington contra Colombia, luego del ataque militar a Caracas y la detención de Nicolás Maduro.

"El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervención militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de intervención imperialista", expresó Vera, vestido en ropa militar y resguardado por dos disidentes armados con fusiles.

El llamado fue hecho por el jefe disidente de manera directa al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a los disidentes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, además del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL). (ANSA).