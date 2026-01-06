Venezuela: disputa entre EEUU y Venezuela sobre la exportación del petróleo

Las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo pueden procesar crudo venezolano y lo han importado en el pasado, antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a Venezuela.

El potencial acuerdo entre Caracas y Washington podría desviar los suministros de China y, al mismo tiempo, ayudar a la compañía estatal PDVSA a evitar nuevos recortes en la producción. Así lo informa Reuters en su sitio web, citando cinco fuentes gubernamentales, industriales y del sector marítimo.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y almacenados en tanques que no ha logrado enviar debido a un bloqueo de las exportaciones impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a partir de mediados de diciembre.

El bloqueo formó parte de una creciente presión de Estados Unidos sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó este fin de semana con su captura por parte de las fuerzas estadounidenses.

Un posible acuerdo para vender el crudo bloqueado a Estados Unidos podría inicialmente requerir la reasignación de cargamentos originalmente destinados a China, dijeron dos fuentes.

El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, particularmente desde que Estados Unidos impuso en 2020 sanciones a las empresas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela.

Estos suministros aumentarían el volumen de petróleo venezolano exportado hacia Estados Unidos, un flujo que actualmente está completamente controlado por Chevron, principal socio de PDVSA en las empresas conjuntas, basado en una autorización estadounidense. (ANSA).