Venezuela: dólar "paralelo" casi triplica al oficial

El portal informativo El Pitazo reportó que en Maracaibo, la segunda ciudad del país, el "paralelo" llegó hasta 900 bolívares en el concurrido mercado "Las Pulgas", este martes. El dólar a tasa oficial está fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 311,88 bolívares para la jornada de este miércoles.

Las autoridades fiscalizan al comercio formal y a las grandes cadenas de supermercados, pero en la vida cotidiana de los venezolanos el impacto del diferencial cambiario es algo con lo que deben lidiar cada día.

Hasta final de 2025 en "Las Pulgas" la tasa era de 500 bolívares por dólar, con lo cual tuvo un alza muy pronunciada tras la captura y extracción de Nicolás Maduro este 3 de enero.

Analistas estiman que el alza, que también se registra en Caracas, aunque en menor medida, está también relacionado con la incertidumbre sobre las medidas económicas que pueda anunciar en breve la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha estado públicamente presionada por Estados Unidos.

En Caracas, entretanto, la tasa del "paralelo" es tomada de la compra y venta del dólar digital USDT en la aplicación Binance. Este miércoles se ubicaba en 716,99 bolívares por dólar, menos elevada que en Maracaibo, pero igualmente muy superior que lo dictado por el BCV.

"Mi propósito de este nuevo año ha sido renunciar a mi trabajo. Aunque sea que me paguen la misma cantidad en dólares, pero con una mejor tasa", sostiene la maestra Lisbeth Luzardo.

Ella gana US$200 al mes en una escuela privada, pero se le paga en bolívares a tasa BCV, su decisión es buscar un empleo en el que usen Binance u otra referencia que no sea el dólar oficial.

"Todos los días suben las cosas, esto ya no se aguanta y uno ve que el salario no alcanza para nada", recalca.

Sin cifras oficiales sobre inflación en los últimos meses, a fines de 2025 el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) pronosticó que la inflación el año pasado en Venezuela cerraría en 500%, pasando a ser de lejos la economía más inflacionaria del continente. (ANSA).