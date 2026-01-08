Venezuela: dos campesinos arrestados por festejar captura de Maduro

Según la ONG Foro Penal, los hombres, de 64 y 65 años, fueron arrestados en la localidad rural de Río Negro. Los hermanos, "en estado de ebriedad", salieron de su casa, dispararon al aire con sus rifles de caza y se burlaron de vecinos chavistas, quienes los denunciaron a las autoridades.

Las detenciones se produjeron bajo el estado de emergencia declarado tras la operación militar estadounidense que condujo a la captura de Maduro.

Este decreto amplía significativamente las facultades de las fuerzas de seguridad y establece sanciones penales para quienes apoyen, justifiquen o celebren públicamente la intervención estadounidense en territorio venezolano.

El caso se convierte así en uno de los primeros incidentes de represión documentados desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. (ANSA).