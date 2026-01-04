Venezuela: dos civiles venezolanos y un número no determinado de militares muertos

De acuerdo con informes recopilados por personal médico de forma anónima, el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas atendió a más de 60 heridos militares, muchos de ellos en estado crítico, con varios fallecidos que aún no han sido contabilizados oficialmente por las autoridades.

En tanto, el Hospitalito de Fuerte Tiuna reportó más de 30 heridos entre el personal castrense, junto con un número indeterminado de muertes. Estas instalaciones, dedicadas principalmente a la atención de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se vieron desbordadas por la afluencia de pacientes con lesiones por explosiones y fragmentos.

Esta información la recopiló la iniciativa Médico Unidos de Venezuela. En contraste, una decena de hospitales públicos en Caracas, consultados por el gremio médico, no registraron casos directamente relacionados con estos ataques, lo que sugiere que el impacto civil fue limitado en comparación con el militar.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Ministerio de Defensa de Venezuela han brindado información oficial sobre los heridos y fallecidos en esta jornada, que además de los ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares venezolanas en varios estados, incluyó la extracción por la fuerza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. (ANSA).