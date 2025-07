Venezuela: Dudamel dirige un "atemporal" 'West Side Story' en el Liceu de Barcelona con Sierra y Flórez

BARCELONA, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dirige este martes y jueves en el Gran Teatre del Liceu una versión sinfónica del musical "atemporal" 'West Side Story' de Leonard Bernstein, con el tenor peruano Juan Diego Flórez y la soprano estadounidense Nadine Sierra en los papeles protagonistas como Tony y María y que supone el cierre de la temporada en el coliseo lírico barcelonés. En rueda de prensa este lunes, Dudamel ha asegurado: "Es una obra atemporal que se adapta a todos los momentos, en cualquier circunstancia", y ha añadido que la obra de Bernstein es un disfrute permanente y se presta a dimensionar en cualquier forma, producto de la genialidad del compositor. Además de Flórez y Sierra, el reparto de los dos conciertos se completa con la mezzosoprano Isabel Leonard, que interpretará a Anita, la confidente de María; el barítono Jarret Ott, como Riff, líder de los Jets, y el barítono Milan Perisic, en el papel de Bernardo, jefe de los Sharks y hermano de María. Dudamel ha afirmado que es una obra que le ha acompañado desde niño, una obra muy rica en la que "se ve en cada nota el genio" del compositor, y ha afirmado que en la versión que se verá en el Liceu hay una orquestación más amplia, próxima a la versión que el propio Bernstein arregló casi 30 años después del estreno del musical y grabó en 1984. Ha asegurado que las orquestas de musicales acostumbran a ser pequeñas y estar escondidas, pero que en esta versión es amplia para dotarla de "un color más sinfónico", incluyendo percusión, guitarra eléctrica y mandolina para reflejar ese Nueva York en construcción que muestra la partitura. Preguntado por la actualidad de un tema como el migratorio, que también se refleja en el musical, Dudamel ha afirmado que la obra ha trascendido y no refleja únicamente un país: "Vivimos un gran dilema mundial con respecto a la inmigración. Se hace más obvio en Estados Unidos", ha afirmado. Ha dicho que en el musical, en la que dos bandas luchan por un territorio, "sucede algo horrible para ver que son lo mismo", que cada uno con su cultura pertenece a un mismo sitio, y ha añadido que el arte debe reflejar esas realidades. Preguntado por quién sería el Bernstein de la actualidad, Dudamel ha dicho que el compositor es "un personaje irrepetible", que fue un gran educador, director y showman, y ha asegurado que la versión cinematográfica de Steven Spielberg --en la que participó con la dirección orquestal-- le fascinó porque no se trataba de un remake del clásico. Sierra Y FLÓREZ La soprano Nadine Sierra, que esta temporada ha acudido en diversos proyectos al Liceu, ha asegurado que esta versión de 'West Side Story' hace trabajar de una forma diferente a la ópera y con más diálogo, extremo en el que ha coincidido con Juan Diego Flórez, quien ha dicho que, al no tener que proyectar tanto como en la ópera, el texto se entiende mejor. Sierra ha lamentado que muchas personas en su país "no tienen ni idea" de quién era Bernstein, sobre todo los jóvenes, y ha dicho que cuando regresa a su país parece un mundo diferente al que conocía, centrado en temas como Donald Trump y Kim Kardashian. Ha confiado en que los jóvenes tengan una "especie de renacimiento" para cambiar el mundo, ha dicho que la música le ha otorgado un código de valores, y ha señalado que Bernstein y su creatividad podría ayudar a ello. 'West Side Story' se estrenó en Broadway en 1957, con partitura de Bernstein y letras de un joven Stephen Sondheim, que tuvo su adaptación en 1961 con Natalie Wood en el papel protagonista y que en 2021 tuvo una nueva versión dirigida por Steven Spielberg.

