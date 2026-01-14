Venezuela: dudas sobre cantidad de presos políticos liberados

El anuncio, realizado el martes por el representante chavista durante una sesión parlamentaria transmitida por la televisión estatal VTV, no se acompañó de un plazo específico ni de la publicación de una lista oficial de detenidos liberados, lo que generó dudas y solicitudes de aclaración.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos ofrecen estimaciones significativamente inferiores.

Según la ONG Foro Penal, que monitorea los casos de detenidos considerados políticos, entre 60 y 70 personas habían sido liberadas hasta el martes 13 de enero.

Las ONG también denuncian la lentitud del proceso, la falta de transparencia y la marcada discrepancia entre las cifras publicadas por las autoridades y las verificadas sobre el terreno. (ANSA).