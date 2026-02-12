Venezuela: economistas venezolanos sin consenso sobre dolarización

En medio de un debate con posiciones distintas entre economistas, Rodríguez, al ser consultado por el portal Banca y Negocios, dijo que el país requeriría mayores reservas internacionales para sostener su moneda. Las reservas venezolanas se ubican actualmente en unos 15.000 millones de dólares, pero muchas están congeladas desde 2019, fruto de las sanciones de EE. UU.

Advirtió que los inversionistas temen "meter su dinero en bolívares" por riesgos de devaluación, controles de cambio o corralitos, y que la dolarización atraería capitales al eliminar estos temores, estabilizando la economía y reduciendo costos asociados a una moneda debilitada.

No obstante, otros expertos discrepan. El economista Ángel Alvarado rechaza la dolarización formal, afirmando que "no hace falta dolarizar la economía" porque ya está dolarizada de facto en términos transaccionales.

En comentarios en redes sociales, Alvarado dijo que "no es cierto que por dolarizar aumenten los salarios".

Un bulo se viralizó en Venezuela, por distintas redes sociales, dando por sentado que la economía venezolana abrazaría al dólar estadounidense como moneda oficial a partir del 1 de marzo. En medio de la ola de cambios económicos, en la inesperada y cercana alianza entre Caracas y Washington, esta fake news tuvo eco.

Sin embargo, el portal de fact-checking Cotejo.info desmintió esta desinformación. No existen anuncios oficiales del Gobierno venezolano ni del Gobierno de EE. UU. sobre la supuesta medida. El economista venezolano José Guerra se refirió en redes a la circulación del contenido viral y desmintió la versión engañosa.

El debate sobre la dolarización en Venezuela resurge en un contexto de giro político tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, teniendo Venezuela una inflación anualizada cerca del 600% y una dolarización de facto en las transacciones cotidianas, ya que todo en el país, menos el salario mínimo y las pensiones, están fijados teniendo como referencia el dólar y, en menor medida, el euro. (ANSA).