Venezuela.- Edmundo González alerta del "riesgo de muerte" por la falta de atención médica a presos en Venezuela

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha denunciado este sábado el "riesgo de muerte" que corren los presos por motivos políticos en Venezuela debido a la falta de atención médica adecuada.

"Cuando una persona gravemente enferma permanece bajo custodia del Estado sin tratamiento, su vida está claramente en peligro. Y cuando ese patrón se repite, el riesgo de muertes en custodia deja de ser excepcional", ha apuntado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

González ha mencionado así que hay casos en los que las enfermedades graves como cardiopatías, cáncer, afecciones neurológicas, ginecológicas o trastornos de salud mental "se desarrollan y agravan en reclusión, sin atención médica".

El dirigente opositor, residente en España, se ha referido a un informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón que alerta de la "magnitud y gravedad" de estos casos.

"No se trata de hechos aislados. Los patrones son claros. En determinados centros de reclusión, el deterioro de la salud se repite. La relación entre el lugar de detención y el daño físico y mental es directa. Donde hay aislamiento, condiciones inhumanas y negación de atención médica, la enfermedad avanza", ha resaltado González.

El responsable opositor ha destacado que esta misma semana el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido de la falta de atención médica bajo custodia en Venezuela.

"Esa advertencia coincide con la información documentada por las organizaciones y con lo que hoy viven estos presos políticos", ha señalado.

González considera que "Estas personas no deberían estar presas. Son presos políticos". "La enfermedad no puede ser un castigo adicional ni un mecanismo de presión. La vida, la dignidad y el derecho a la salud no pueden usarse como mecanismo de presión", ha concluido.