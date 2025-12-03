Venezuela.- Edmundo González y Corina Machado, Premio de Convivencia Manuel Broseta por "luchar todos los valores" en Venezuela

VALÈNCIA, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González y la líder opositora venezolana María Corina Machado han sido galardonados con el XXXIV Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta por "la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela".

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, después de presidir la reunión del jurado del galardón.

Sevilla ha destacado que los dos premiados "luchan por los presos políticos en la dictadura venezolana", al mismo tiempo que ha apuntado que "este es un momento delicado para apoyar a quienes luchan en Venezuela".

Asimismo, el exministro ha explicado que, para Corina Machado, "será un poco más difícil" recibir el galardón porque "o bien seguirá como ahora en esta situación de clandestinidad en la que está o bien si ha habido algún cambio, pues tendrá algún tipo de compromiso", aunque "también se ha comprometido a enviar un vídeo y estar comunicándonos online durante el proceso entero".

El jurado ha seleccionado el galardonado de entre las candidaturas presentadas por diferentes personalidades y entidades, según las bases de la convocatoria aprobadas por el Patronato de la Fundación.

En esta edición, han formado parte del jurado Jordi Sevilla --presidiéndolo--; la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente; la directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, entre otros.

También, el director General y director territorial Este en Banco Sabadell, Fernando Canós; la rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) Eva Mª Giner; el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Facultad de Medicina de la Universitat de València y presidente de la Fundación Cañada Blanch, Juan Viña; el miembro de la Real Academia de la Cultura Valenciana, Empresario y Coleccionista de Arte, Ramón Serra; el presidente de Broseta Abogados, Manuel Broseta Dupré; el presidente de Vectalia, Antonio Arias; la periodista y directora de comunicación en Cámara Valencia, Begoña Clérigues y, actuando como secretario del Jurado, el secretario general de la Fundación, Mariano Vivancos.

Está previsto que la entrega tenga lugar el próximo día 15 de enero, conmemorando la fecha del aniversario del asesinato del Profesor Manuel Broseta a manos de ETA.

