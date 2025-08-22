Venezuela: EE.UU. a sus ciudadanos, no vayan por ningún motivo

Las autoridades estadounidenses han solicitado a cualquier persona que tenga conocimiento de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela que se ponga en contacto con ellos directamente a través del correo electrónico oficial de la embajada.

La advertencia se produce en medio de una creciente hostilidad verbal y política entre ambas naciones, que ha culminado hasta ahora con la decisión del presidente Donald Trump de enviar buques de guerra al mar Caribe, aparentemente para atacar a los cárteles de la droga.

Mientras tanto, el director de la DEA, Terry Cole, ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de colaborar con grupos guerrilleros colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para enviar "cantidades récord de cocaína" a los cárteles mexicanos que trafican con Estados Unidos. (ANSA).