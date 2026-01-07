Venezuela: EEUU aborda un petrolero ligado a Caracas, barcos rusos en alerta

Tras dos semanas de persecución, la Guardia Costera estadounidense y las fuerzas especiales militares capturaron el petrolero Bella 1/Marinera, que el mes pasado se negó a ser abordado y cambió su bandera a la rusa. La operación estadounidense contó con el apoyo de la Real Fuerza Aérea Británica, según anunció el ministro de Defensa, John Healey, quien especificó que la asistencia de Londres consistió en el suministro de bases de la RAF y vigilancia y espionaje aéreos.

La acción de Washington podría provocar una escalada con Rusia, que envió inmediatamente un submarino y varios buques militares para apoyar al petrolero. La cadena estatal rusa RT mostró una imagen de un helicóptero sobrevolando al buque Marinera mientras las fuerzas estadounidenses comenzaban el abordaje. La operación también podría aumentar las tensiones con China, el principal comprador de petróleo venezolano.

La Casa Blanca minimizó el riesgo de una mayor ruptura con Moscú y Pekín, enfatizando que Donald Trump "continúa manteniendo buenas relaciones personales con Vladimir Putin y Xi Jinping". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que "el bloqueo ilícito y sancionado del petróleo venezolano sigue vigente en todo el mundo".

La persecución del Bella 1/Marinera comenzó hace dos semanas en el Caribe, cuando Estados Unidos creyó que se dirigía a Venezuela con petróleo iraní. El buque, falsamente registrado bajo bandera guyanesa, cambió de rumbo y cambió su nombre a Rusia. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo han perseguido hasta el Atlántico Norte.

El Comando Europeo de Estados Unidos explicó que el Bella 1/Marinera fue incautado en las últimas horas en virtud de una orden emitida por un tribunal federal por violar las sanciones estadounidenses contra Caracas. Moscú condenó la operación, calificándola de "ilegal" y acusando a Washington de violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

"El 24 de diciembre de 2025", escribió el ministerio de Transporte ruso en su canal de Telegram, "el buque Marinera recibió un permiso temporal para navegar bajo bandera rusa, emitido de conformidad con nuestra legislación y las normas del derecho internacional. Hoy, en alta mar, fuera de las aguas territoriales de cualquier estado, fuerzas navales estadounidenses desembarcaron en el buque y se interrumpió la comunicación con él".

Moscú instó a Estados Unidos a "no impedir el rápido regreso" del personal ruso a bordo del buque, pero la Casa Blanca declaró que la tripulación está sujeta a un proceso penal y que Washington considera al petrolero "apátrida".

Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe, que fue escoltado hasta Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, Noem afirmó que ambos buques "habían atracado recientemente en Venezuela o se dirigían al país" y que forman parte de una vasta "flota fantasma" de buques sancionados que transportan petróleo de Rusia, Irán y Caracas. Rubio declaró que el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, está cooperando con los dos petroleros incautados y quiere que el cargamento de petróleo a bordo sea parte del acuerdo, a pesar de que la Marinera parece estar vacía.

Sin embargo, la Casa Blanca reiteró rotundamente que las decisiones del gobierno interino son dictadas por Estados Unidos. Tras una reunión informativa a puerta cerrada con senadores en el Capitolio, el Secretario de Estado también describió el plan post-Maduro, mencionando tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró la postura de Trump sobre una elección: "Aún es demasiado pronto". (ANSA).