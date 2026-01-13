Venezuela: EEUU atacó por el petróleo, drogas un pretexto, Cabello

"El Cártel de los Soles nunca existió; fue solo una narrativa para justificar la agresión contra nuestro país, y ya ha sido negado por el propio Estados Unidos. El verdadero motivo fue el petróleo, y estamos convencidos de ello", declaró Cabello.

El ministro, un "halcón" del chavismo, refutó así recientes declaraciones del gobierno que ahora priorizan la cooperación con Estados Unidos en materia energética.

El ministro, quien supervisa las fuerzas de seguridad y las milicias civiles del gobierno chavista, presentó los resultados de un operativo antidrogas realizado el 6 de enero, que condujo a la incautación de 6,5 toneladas de narcóticos (marihuana y cocaína).

Consultado sobre la vida cotidiana en Venezuela, Cabello dijo que "es falso que haya comercios cerrados y poca gente en las calles", pero admitió que el ambiente en el país es de "tensa calma. "Nunca nos han bombardeado antes; la gente tiene miedo de lo que pueda pasar", dijo. (ANSA).