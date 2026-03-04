Venezuela: EEUU autoriza a American Airlines a volar a Venezuela

La aerolínea operará rutas directas desde Miami a Caracas y Maracaibo a través de su filial regional Envoy, con servicios diarios que facilitarán viajes de negocios, turismo y ayuda humanitaria.

La decisión rescinde la prohibición impuesta en 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump en el marco de una serie de presiones, entonces, contra el régimen de Nicolás Maduro.

American Airlines inició operaciones en Venezuela en 1987 y fue la última empresa en suspender sus vuelos en 2019.

El regreso de los vuelos directos entre ambos países forma parte del giro político inesperado que tuvo lugar en el país sudamericano tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Desde entonces se vive una nueva dinámica de cercanía y cooperación entre Caracas y Washington, bajo el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, algo que lució imposible durante el régimen de Maduro.

La orden del USDOT es efectiva por dos años, aunque el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en su lista de "No Viajar" por preocupaciones de seguridad, para ciudadanos estadounidenses, cosa que podría cambiar en breve, según analistas. (ANSA).