Venezuela: EEUU, chavistas garantizan estabilidad

Según un funcionario estadounidense, citado por NBC News, el análisis incluía a Delcy Rodríguez, quien juró ayer como nueva presidenta interina, y fue uno de los factores que influyeron en la decisión de la administración de Donald Trump de no respaldar a la líder opositora María Corina Machado.

La captura de Maduro representó un giro sin precedentes en la crisis venezolana y abrió un escenario de vacío de poder y reconfiguración acelerada del liderazgo político en Caracas.

La detención de Maduro aceleró las discusiones internas y externas sobre quiénes podrían garantizar una transición controlada y estabilidad institucional en Venezuela.

En ese marco, analistas y funcionarios estadounidenses comenzaron a considerar que figuras del propio chavismo —con conocimiento del aparato estatal y control de resortes clave— estarían mejor posicionadas para evitar un colapso político o social, un enfoque que ayuda a explicar el distanciamiento de Washington respecto del liderazgo opositor tradicional.

Durante el fin de semana, Trump afirmó públicamente que Machado no tenía el respeto suficiente para liderar Venezuela, en declaraciones que reforzaron el giro de Washington respecto del respaldo tradicional a la oposición venezolana.

NBC News señaló que no tuvo acceso directo a la evaluación de inteligencia, que fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

La Casa Blanca evitó comentar oficialmente sobre el contenido del informe, aunque la secretaria de prensa Karoline Leavitt ofreció una declaración en registro. "El presidente Trump es informado de manera rutinaria sobre la dinámica política interna en todo el mundo", afirmó.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional están tomando decisiones realistas para garantizar que Venezuela finalmente se alinee con los intereses de los Estados Unidos y se convierta en un mejor país para el pueblo venezolano", agregó Leavitt.

La postura de la administración Trump marca un cambio significativo en la estrategia estadounidense hacia Venezuela, históricamente enfocada en el respaldo explícito a sectores de la oposición y en la presión directa sobre Maduro mediante sanciones económicas y aislamiento diplomático.

El reconocimiento de figuras del chavismo como posibles garantes de estabilidad refleja un enfoque más pragmático, centrado en evitar escenarios de colapso institucional o vacío de poder, en un país afectado por una prolongada crisis política, económica y social.

El juramento de Delcy Rodríguez se produce en un contexto de reacomodamiento interno del poder en Caracas y de revisión de la política estadounidense hacia la región, con negociaciones energéticas, preocupaciones migratorias y disputas geopolíticas más amplias en América Latina. (ANSA).