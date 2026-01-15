Venezuela: EEUU concretó la primera venta de petróleo venezolano

Los ingresos de esta primera tanda fueron depositados en cuentas bancarias bajo control del gobierno estadounidense, incluida una cuenta principal en Qatar, escogido como sede "neutral" para canalizar los fondos con supervisión de Washington y reducir el riesgo de que terceros intenten embargarlos o bloquearlos, añadieron funcionarios.

La Casa Blanca presentó la operación como un "acuerdo energético histórico" y sostuvo que el equipo de Trump mantiene conversaciones con compañías petroleras "listas y dispuestas" a realizar inversiones "sin precedentes" para recuperar la infraestructura petrolera venezolana, colapsada tras años de deterioro y falta de mantenimiento.

En ese marco, la portavoz Taylor Rogers enmarcó el entendimiento dentro de la estrategia de seguridad regional del gobierno, con el argumento de "proteger" al hemisferio occidental del accionar de narcotraficantes, redes criminales y adversarios extranjeros.

La ingeniería financiera —con cuentas controladas por Estados Unidos y un anclaje en Qatar— se vincula con la necesidad de operar en un terreno legal complejo: Venezuela continúa afectada por sanciones y restricciones que dificultan transacciones internacionales y exponen a eventuales acciones judiciales o reclamos de acreedores.

Un reporte especializado del mercado energético señaló que, por ahora, Washington no detalló con precisión cómo se distribuirán los fondos ni bajo qué reglas podrían ser utilizados.

En paralelo, el acuerdo marca un giro relevante en la relación energética bilateral: el entendimiento contempla la colocación de crudo venezolano en mercados habilitados por Washington, mientras se exploran mecanismos para destrabar inversión y capacidad operativa en campos e infraestructura.

Según el Financial Times, el plan discutido incluye exportaciones potenciales de decenas de millones de barriles y el interés de grandes compañías por expandir o reactivar operaciones, aunque el volumen y el ritmo dependerán de condiciones legales, logísticas y de seguridad.

La operación ocurre en un contexto de mayor activismo estadounidense sobre los flujos de petróleo vinculados a Venezuela. En los últimos días, Washington también reforzó acciones de interdicción marítima y aplicación de sanciones en el Caribe, en una estrategia que busca restringir rutas, intermediarios y mecanismos de comercialización del crudo venezolano.

El acuerdo se produce tras años de virtual congelamiento del vínculo energético entre Washington y Caracas, marcado por sanciones financieras y petroleras impuestas desde 2019, que redujeron drásticamente la capacidad de exportación de PDVSA y aceleraron el colapso de la producción venezolana, que pasó de más de tres millones de barriles diarios a mínimos históricos.

En ese período, Venezuela recurrió a intermediarios, descuentos agresivos y circuitos opacos para colocar su crudo, principalmente en Asia, en operaciones que Estados Unidos considera violatorias del régimen sancionatorio.

En el plano geopolítico, el entendimiento también responde a intereses estratégicos de Washington en el hemisferio occidental, en un contexto de competencia con actores como China, Rusia e Irán, que ampliaron su presencia económica y energética en Venezuela durante los años de mayor aislamiento.

Funcionarios estadounidenses sostienen que el nuevo esquema permite a Estados Unidos reordenar el flujo del crudo venezolano, limitar la influencia de potencias extrahemisféricas y ejercer un mayor control sobre los ingresos derivados del petróleo.

Analistas advierten, no obstante, que el acuerdo no implica un levantamiento pleno de sanciones ni un reconocimiento político del gobierno de Nicolás Maduro, sino un mecanismo puntual, condicionado y reversible.

El futuro del esquema dependerá tanto del cumplimiento de los términos financieros como de la evolución del escenario político interno venezolano y de la relación de Caracas con Washington en los próximos meses. (ANSA).