Venezuela: EE.UU. envía avión con 194 migrantes deportados

El vuelo de la aerolínea estadounidense Eastern aterrizó en la tarde del viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, mientras toman calor las tensiones políticas entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.

"Este viernes ingresaron a suelo patrio un nuevo grupo de seis niños que se encontraban secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica", dijo el gobierno chavista en alusión a los menores que estaban a la orden de autoridades migratorias después que sus padres fueron deportados meses antes a Venezuela.

El gobierno de Maduro movilizó como es usual un riguroso dispositivo de seguridad con varios cuerpos policiales. Esta vez también llevó a los familiares de los niños, que fueron recibidos por la jefa del programa social de apoyo a los migrantes retornados "Vuelta a la Patria", Camilla Fabri.

"Hoy celebramos un milagro: seis niños y niñas regresan a su hogar", en Venezuela, dijo Camilla Fabri. Este es el vuelo 55 con repatriados en medio de un acuerdo entre los dos países.

(ANSA).

