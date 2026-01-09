Venezuela: EEUU envía una delegación a Caracas, evalúan reapertura de embajada

El viaje forma parte de los preparativos del Departamento de Estado de Estados Unidos para permitir la reapertura de la sede diplomática, que permanece cerrada desde 2019 tras la ruptura de relaciones con Caracas.

Estados Unidos ha trasladado desde entonces la gestión de asuntos con Venezuela a su misión en Bogotá, aunque funcionarios del gobierno norteamericano ya han señalado que cualquier reapertura dependerá de una decisión presidencial.

La visita coincide con movimientos diplomáticos de alto nivel y un renovado interés de Washington por restablecer su presencia directa en Venezuela tras los recientes cambios políticos en el país sudamericano.

No se ha fijado una fecha concreta para que la embajada vuelva a funcionar, pero la Casa Blanca ha dicho que está avanzando en los preparativos logísticos y de seguridad necesarios.

La embajada estadounidense en Caracas fue cerrada a comienzos de 2019 en medio de tensiones políticas y fue sustituida por la Venezuela Affairs Unit, que opera desde Colombia para atender asuntos consulares y diplomáticos desde fuera del territorio venezolano.

Este movimiento llega tras semanas de intensos cambios en la relación bilateral entre Washington y Caracas, y se interpreta como un paso clave en la posible normalización de los lazos diplomáticos entre ambos países.

La Venezuela Affairs Unit fue creada por Estados Unidos tras el cierre de su embajada en Caracas en 2019, en medio del quiebre de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde entonces, la unidad opera principalmente desde Bogotá y ha sido la encargada de gestionar contactos diplomáticos, asuntos políticos y coordinación consular relacionados con Venezuela.

La embajada estadounidense en Caracas cerró sus puertas luego de que Washington retirara a su personal por razones de seguridad, en un contexto de fuerte confrontación política, sanciones económicas y el reconocimiento por parte de Estados Unidos del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Desde entonces, Washington no mantiene presencia diplomática permanente en territorio venezolano. (ANSA).