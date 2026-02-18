Venezuela: EEUU estima ventas petroleras por 10.000 millones de US$

En entrevista concedida a Fox News y difundida ampliamente en Caracas por portales informativos, este miércoles, Wright detalló que hasta el momento se han comercializado alrededor de US$ 1.000 millones en petróleo venezolano. Además, se han firmado acuerdos para vender otros US$ 5.000 millones en las próximas semanas, lo que proyecta un volumen anual "bastante más" de US$ 10.000 millones.

El funcionario estadounidense, quien estuvo de visita en Caracas la semana pasada, destacó que estos ingresos se destinarán a "reconstruir un país y una sociedad", sin que las acciones de la administración Trump en Venezuela use recursos del contribuyente estadounidense.

Wright calificó la cooperación con la presidenta interina Delcy Rodríguez como "increíble" tras su reciente visita a instalaciones petroleras en la Faja del Orinoco que maneja la empresa estadounidense Chevron.

El incremento en la producción venezolana —actualmente cercana al millón de barriles diarios— podría representar entre el 30% y 40% del aumento de la oferta global de crudo este año, según proyecciones compartidas por Wright.

Después de la captura y extracción de Maduro, el pasado 3 de enero, Washington mantiene el control sobre las exportaciones petroleras y supervisa el destino de los fondos, al tiempo que promueve licencias que faciliten la inversión privada, especialmente Occidental, para apuntalar la recuperación del sector energético. (ANSA).