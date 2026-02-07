Venezuela: EEUU impulsa la recuperación económica de Venezuela

En un mensaje divulgado en redes sociales, Dogu subrayó que su equipo "sigue enfocado en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Donald Trump para la recuperación de la economía venezolana". Añadió que se trabaja para "garantizar el retorno de la prosperidad a Venezuela y que ello beneficie tanto al pueblo venezolano como al estadounidense".

Chevron es la única compañía petrolera estadounidense con licencia para operar en Venezuela, tras una autorización concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la importación de crudo desde ese país sudamericano.

La reunión con Chevron ocurre en un contexto de restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas. Dogu arribó a la capital venezolana a fines de enero para reabrir formalmente la misión diplomática estadounidense, suspendida durante años tras la ruptura de vínculos bilaterales, y ha mantenido contactos de alto nivel con representantes del gobierno interino, incluidos encuentros con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Las autoridades venezolanas han enfatizado en las últimas semanas el avance de reformas y marcos legales para atraer inversión extranjera, incluidos esfuerzos para flexibilizar el sector energético y atraer capitales internacionales, dentro del diálogo con Estados Unidos que se intensificó tras los cambios políticos recientes.

La designación de Laura Dogu como encargada de negocios y la reapertura de la embajada estadounidense en Venezuela marcan un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se habían mantenido en niveles mínimos tras la ruptura en 2019.

El restablecimiento de canales oficiales ocurre en un momento de transición política en Venezuela, donde las autoridades interinas han buscado reanudar vínculos con gobiernos internacionales y atraer inversión para mitigar la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Chevron ha permanecido como actor clave dentro del sector petrolero venezolano pese a años de sanciones y tensiones diplomáticas, y su papel en esta etapa es considerado estratégico por ambas partes, ya que la producción de crudo sigue siendo un pilar fundamental de la economía venezolana y un interés prioritario para la política energética estadounidense.

La estrategia delineada por la Casa Blanca incluye fases de estabilización, recuperación económica y transición democrática, según lo expresado en conversaciones anteriores entre Dogu y funcionarios del gobierno interino venezolano, alineadas con la visión de Washington de promover cambios estructurales y oportunidades de crecimiento en el país petrolero. (ANSA).