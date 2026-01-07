Venezuela: EEUU incauta petrolero con bandera rusa

El buque, actualmente denominado Marinera y anteriormente conocido como Bella 1, fue asegurado el miércoles luego de violar sanciones estadounidenses, confirmó el US European Command en un comunicado difundido en la red social X.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos, luego de ser rastreado por el guardacostas USCGC Munro", indicó el comando militar estadounidense.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, replicó el mensaje y subrayó que "el bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue plenamente vigente, en cualquier parte del mundo".

El petrolero había sido perseguido inicialmente por la Guardia Costera de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela el mes pasado, cuando navegaba vacío y presuntamente se dirigía nuevamente al país sudamericano. Desde entonces, fue seguido durante más de dos semanas a través del Atlántico.

El buque figuraba en la lista de sanciones estadounidenses desde junio de 2024, cuando aún operaba bajo el nombre Bella 1.

Funcionarios estadounidenses lo identificaron como parte de la denominada "flota oscura", utilizada para evadir sanciones internacionales mediante cambios de nombre, bandera y registros ficticios.

El 31 de diciembre, el Registro Marítimo Ruso inscribió formalmente al buque como nave rusa bajo el nuevo nombre Marinera, y su tripulación pintó una bandera rusa en el casco, en una maniobra interpretada por analistas como un intento de dificultar o retrasar su incautación.

Datos del sitio MarineTraffic indicaban que al 5 de enero, el petrolero se encontraba frente a la costa oeste de Escocia, en aguas internacionales del Atlántico Norte.

El episodio se convirtió en un nuevo punto de fricción entre Washington y Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que seguía "con preocupación" la situación del Marinera y denunció una atención "claramente desproporcionada" por parte de fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

Moscú sostuvo que el buque navegaba bajo bandera rusa en pleno cumplimiento del derecho marítimo internacional, a unos 4.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos, y confirmó que fue seguido durante varios días por un navío de la Guardia Costera estadounidense.

El canal estatal ruso RT difundió imágenes que calificó de exclusivas desde el interior del petrolero, en las que se observa a un buque estadounidense a distancia y se menciona la presencia de aeronaves de reconocimiento norteamericanas.

La incautación se produce en el marco del bloqueo impuesto por la administración del presidente Donald Trump a los envíos de petróleo sancionado desde y hacia Venezuela. Estados Unidos ya había incautado otros dos petroleros frente a la costa venezolana el mes pasado.

Trump afirmó el martes que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, en el marco de su estrategia energética y de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, un eje que también genera tensiones con Rusia y China.

Fuentes marítimas advirtieron además que al menos otros tres petroleros sancionados que operaban recientemente cerca de Venezuela cambiaron su bandera a la rusa, lo que podría seguir poniendo a prueba el esquema de sanciones de Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en un mensaje en la red X que permanece "vigilante y preparado" para apoyar a otras agencias del Gobierno frente a buques sancionados que transiten por la región. (ANSA).