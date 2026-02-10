Venezuela: EEUU insatisfecho con PDVSA en apertura petrolera de Venezuela

En una entrevista de Wright con el portal Politico en Washington, y difundida en Caracas por el portal Bitácora Económica, el alto funcionario mostró satisfacción por el drástico giro en las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un gobierno interino, alineado con la apertura petrolera para el capital internacional

Wright señaló que "PDVSA era una empresa altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ha dejado de serlo durante bastante tiempo", atribuyendo su declive a problemas de corrupción y mala gestión que han desalentado a las compañías petroleras extranjeras

El funcionario estadounidense anunció su intención de "iniciar el diálogo" con autoridades venezolanas sobre el liderazgo futuro de PDVSA y mejorar su gestión, con el objetivo de facilitar la entrada de inversión privada y reactivar la producción petrolera del país

El secretario de Energía, cuya visita a Caracas se espera para este jueves, se convertirá en el funcionario de más alto rango de la administración Trump, en visitar Caracas, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses

Asimismo, Wright elogió las recientes modificaciones a la ley petrolera aprobadas por las autoridades interinas, que otorgan mayor control operativo y flujos de efectivo a las empresas foráneas, considerándolas una señal positiva de la nueva dinámica bilateral

Se espera que Wright tras arribar a Cararacas, el alto funcionario se reúna con la presidenta interina Delcy Rodríguez, funcionarios del sector energético y posiblemente visite yacimientos petrolíferos

La visita subraya el enfoque de Washington en estabilizar y reformar el sector petrolero venezolano como parte de un proceso de estabilización y recuperación económica, como prioridades inmediatas dictadas por la Casa Blanca para el país sudamericano (ANSA)