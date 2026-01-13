Venezuela: EEUU mantiene despliegue militar en el Caribe

Esto se desprende de un comunicado de prensa publicado en Perfil X del Comando Sur de EE. UU.

"El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R.

Ford, y los buques de guerra anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio permanecen desplegados en el hemisferio occidental", afirma el comunicado, que concluye afirmando que "las fuerzas militares estatales están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur en apoyo a la Operación Lanza del Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para combatir el narcotráfico y proteger la patria". (ANSA).