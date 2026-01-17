Venezuela: EEUU "mantuvo contactos" con Cabello antes de captura de Maduro

Las autoridades advirtieron a Cabello, considerado la mano derecha de Maduro, que no utilice los servicios de seguridad ni a los militantes del partido gobernante que él supervisa para atacar a la oposición del país, dijeron al menos cuatro fuentes.

Cabello está mencionado en la misma acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos, argumento que la administración de Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, pero él no fue capturado durante la redada del pasado 3 de enero en Caracas.

Washington considera crucial la comunicación con el líder chavista para controlar la situación en Venezuela.

Si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que Trump quiere evitar y amenazar con la toma del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, señaló otra fuente. (ANSA).