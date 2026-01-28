Venezuela: EEUU prepara para una licencia general para inversiones petroleras

Esta medida representa un cambio significativo respecto al enfoque inicial de otorgar exenciones individuales a empresas interesadas en operar en el país sudamericano.

El alto volumen de solicitudes recibidas en las últimas semanas, tras la captura y extracción del depuesto gobernante Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Empresas históricamente asociadas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana ENI, entre otras firmas, se dirigieron al gobierno de Trump para obtener permisos tanto para expandir sus operaciones actuales como para reiniciarlas tras una pausa, justamente por un endurecimiento de Washington en los meses previos a la caída de Maduro.

Las sanciones al sector petrolero venezolano fueron establecidas en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el Departamento del Tesoro designó a toda la industria energética bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tras la reelección no reconocida de Nicolás Maduro, en 2018.

Posteriormente, la administración de Joe Biden implementó una licencia amplia que permitió mayores exportaciones, pero tras volver a la Casa Blanca el año pasado, Trump revocó esa autorización para presionar al régimen de Maduro, lo cual incluyó también un bloqueo naval en diciembre que redujo las exportaciones de crudo desde Venezuela.

Tras la captura y extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Washington señaló su intención de aliviar sanciones selectivas para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos, así como un ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria petrolera venezolana.

La licencia general, en caso de aprobarse como prevén expertos, busca eliminar cuellos de botella burocráticos, proporcionar claridad regulatoria y acelerar la entrada de capital internacional, en línea con el giro pragmático de la administración Trump hacia una mayor cooperación energética con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en Caracas. (ANSA)