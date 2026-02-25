Venezuela: EEUU ratifica papel de tutela, con énfasis en el petróleo

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 25 FEB - A ocho semanas de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios ratifican que seguirán ejerciendo una suerte de tutela sobre Venezuela, en medio de expectativas de crecimiento económico y sin señales aún de que puedan ocurrir cambios políticos más profundos en el país sudamericano

En su discurso sobre el Estado de la Unión, la noche de este martes, Trump dedicó varios pasajes a Venezuela y presentó ante el Congreso al opositor Enrique Márquez, liberado recientemente tras meses de detención política en el Helicoide

"Venezuela es nuestro nuevo socio y amigo", afirmó el mandatario, al tiempo que calificó la captura de Maduro como "una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos y un brillante nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela"

Trump detalló que Washington trabaja "estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez", para "liberar enormes beneficios económicos para ambos países y traer esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente". En ese marco, reveló que Estados Unidos ya recibió más de 80 millones de barriles de petróleo venezolano

El discurso del presidente, que dedicado a un balance de su primer año de gestión tuvo muchas menciones a Venezuela, estuvo precedido por el mensaje del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, reforzó ese mensaje este miércoles. Tras una primera visita histórica a Caracas la semana pasada, donde se reunió con Rodríguez y otras figuras del chavismo, anunció que regresará "pronto" para supervisar el plan en tres fases impulsado por la administración Trump: estabilización de la seguridad interna, recuperación económica y transición hacia "una nueva era"

"La colaboración del gobierno estadounidense con el gobierno interino de Delcy Rodríguez apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era", escribió Donovan en su cuenta de la red social X

Analistas y voces críticas en redes sociales interpretan estas acciones como una forma de "soberanía tutelada". La periodista Luz Mely Reyes señaló que la presencia de Enrique Márquez en el Capitolio en Washington genera especulaciones sobre su posible rol en una eventual recomposición del Poder Electoral o en una "junta estabilizadora", según sus primeras hipótesis

Por su parte, la politóloga Marisela Betancourt interpretó la elección de Márquez para estar en el acto del Estado de la Unión, y darle visibilidad, como señal de que Washington busca una "caída lo más suave posible" para las estructuras del chavismo, con el fin de evitar violencia o inestabilidad que pudiera afectar los intereses estadounidenses. A Marquez se le ubica como una figura de centroizquierda con capacidad de diálogo e interacción con el chavismo

A pesar de los avances en materia energética —con anuncios de mayor participación del sector privado estadounidense en petróleo y electricidad— y de la promesa de Trump de visitar Venezuela en fecha aún no definida, no hay indicios de una transición política profunda

El gobierno interino de Delcy Rodríguez mantiene el control formal, la recomposición institucional avanza con cautela y el general Donovan ha sido descrito por algunos observadores como una figura de "protector" con poderes de supervisión directa

Fuentes diplomáticas coinciden en que la prioridad de Washington en estas primeras ocho semanas ha sido asegurar la estabilidad y los flujos petroleros antes de abrir cualquier proceso electoral amplio

Mientras crecen las expectativas de reactivación económica —con énfasis en exportaciones de crudo y reconstrucción de infraestructura—, la "tutela" estadounidense se consolida como el marco dominante de la actual fase venezolana, sin que aún se vislumbre un horizonte claro de una plena restauración democrática, una demanda central de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado. (ANSA)