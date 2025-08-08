Venezuela: EE.UU. redobla recompensa sobre Maduro por 50 millones

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir "drogas letales y violencia en nuestro país".

"Hasta hoy, la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) confiscó 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus cómplices, de las cuales casi 7 toneladas están vinculadas al mismo Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México".

La cocaína es "a menudo mezclada con fentanilo, causando la pérdida y destrucción de innumerables vidas americanas", agregó Bondi, precisando que "el Departamento de Justicia confiscó más de US$700 millones en bienes relacionados con Maduro, incluidos dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$50 millones".

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tienen información para llevar a este criminal ante la justicia, llamen al 202-307-4228 o visiten el sitio web", concluyó la fiscal general de Estados Unidos. (ANSA).